Realme GT Neo 3T passa da Geekbench: è il medio gamma da acquistare?

Mentre Realme GT Neo 3 raggiunge il primo posto in classifica per quanto riguarda la velocità di ricarica, ricordiamo che si tratta del primo device a montare la ricarica rapida da 150W, continuano ad arrivare nuove informazioni circa la scheda tecnica del modello Realme GT Neo 3T pizzicato sul database di Geekbench.

Anche in questo caso, come ormai avviene di routine per tutti gli altri device individuati sulla famosa piattaforma di benchmark, ci sono diverse conferme per quanto riguarda il modello di processore scelto, la quantità della RAM, l’OS e anche il supporto alla ricarica rapida.

Realme GT Neo 3T passa da Geekbench e conferma un hardware davvero niente male

Individuato con il codice prodotto RMX3372, il nuovo device di Realme ha raggiunto un punteggio in single core e multi-core rispettivamente pari a 979 e 3047. Sappiamo che il sample monta il processore Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da 8 GB di RAM, Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 e il supporto alla ricarica rapida da 80W.

Scheda tecnica (RUMOR)

Raccogliendo tutti i leak, rumor e indiscrezioni circa la probabile scheda del nuovo device di fascia medio alta di Realme, con tutta probabilità monterà un display a risoluzione Full HD+ da 6.62 con fotocamera frontale di tipo punch hole con un sensore Sony IMX471 da 16 MP e cornici molto ben ottimizzate. Sul retro è attesa una fotocamera tripla costituita da un sensore OmniVision OV64B da 64 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX335 da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Sotto il cofano, come abbiamo avuto modo di scoprire anche grazie ai dati raccolti su Geekbench, Realme GT Neo 3T dovrebbe montare 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, speaker stereo e Android 12 con la Realme UI 3.0 sin dal primo avvio. Con tutta probabilità scopriremo nuove informazioni sul device già nel corso delle prossime settimane; pertanto, continuate a seguirci per essere i primi a conoscerle.