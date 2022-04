Realme GT Neo 3, la ricarica rapida è la migliore in assoluto

Realme GT Neo 3, lo smartphone Android di fascia medio alta presentato a fine marzo, torna protagonista di una interessante valutazione da parte dei colleghi di DxOMark che, testando la qualità della ricarica rapida, hanno certificato quello che avevamo già sottolineato nell’articolo di lancio: con i suoi 150W di ricarica rapida il device rappresenta la soluzione numero uno al mondo per chi è attento a questa specifica.

Infatti, con un punteggio complessivo pari a 121, il nuovo smartphone di Realme si posiziona all’apice della classifica dei migliori dispositivi per quanto riguarda la velocità di ricarica sorpassando anche Realme GT Neo 2 5G e l’iPhone 13 Pro Max di Apple, rispettivamente a 101 e 73 punti.

La ricarica rapida di Realme GT Neo 3 è la migliore in tutto il panorama mobile

Grazie alla tecnologia UltraDart Adaptive Dual, il team di sviluppo è stato in grado di realizzare un sistema che riduce la perdita di energia durante la fase di carica e ne migliora l’efficienza; inoltre, l’introduzione di un pompa di carica personalizzata va a ridurre il calore generato durante la fase di carica proteggendo la salute della batteria stessa e garantendo così una velocità costante nel tempo.

L’introduzione della nuova tecnologia di ricarica si muove a braccetto anche con Battery Sense Cell Voltage Detection, una soluzione proprietaria che si occupa di monitorare costantemente il voltaggio e non solo. Realme GT Neo 3 è uno dei pochi smartphone a essere certificato da TÜV Rheinland per il Safe Fast-Charge System, un sistema che garantisce l’assoluta sicurezza durante la fase di ricarica in quanto comporta la disconnessione istantanea in presenza di rischio per la batteria.

Non solo estrema velocità di ricarica, ma anche utilizzo per molto tempo senza compromettere l’effettiva capacità della batteria: i test condotti in laboratorio, infatti, hanno confermato che la batteria conserva l’80% di capacità di ricarica anche a seguito di 1600 cicli, garantendo agli utenti di continuare a utilizzare il proprio smartphone per molte ore al giorno anche dopo diversi anni.