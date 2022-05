Realme, l'edizione limitata a tema Naruto del GT Neo 3 è stupenda

Se siete fan di Naruto e anche degli smartphone di Realme, quest’oggi il colosso cinese ha in serbo una incredibile sorpresa per voi: Realme GT Neo 3 Naturo Edition. Si tratta dello stesso smartphone lanciato in Cina a fine febbraio ma profondamente ispirato alla stupenda serie manga famosa in tutto il mondo con una personalizzazione che non tradisce gli elementi caratteristici di Naruto, il protagonista del manga.

Il design posteriore, così come la singolare confezione di vendita, sono stati sviluppati riprendendo le caratteristiche chiave di Naruto e del manga in generale.

Realme GT Neo 3 Naruto Edition è uno stupendo tributo alla serie manga

Il design posteriore è costituito da una porzione metallica, ispirata alla fascia del protagonista dell’anime, con motivi micro 3D in grado di offrire un effetto 3D a occhio nudo, mentre nella sezione nera sono state aggiunge una serie di sottili strisce lucide realizzate con una procedura molto complessa.

La confezione di vendita, come sottolineato qualche riga più su, è anch’essa un dolce tributo alla serie manga così come lo sono alcuni elementi dell’esperienza utente; durante la fase di ricarica è stata introdotto una singolare animazione di ricarica che riproduce il “Rasengan”, mentre a livello dell’interfaccia è stato aggiunto un tema ad hoc con sfondi HD, 80 icone e molto altro. La confezione è ispirata allo scroll di Naruto e al suo interno sono presenti una simpatica spilla a forma del villaggio Hidden Leaf, custodie personalizzate e un power bank Realme 3 Pro da 10000 mAh con ricarica rapida da 33W.

In attesa dell’arrivo anche in Italia della serie Realme GT Neo 3 – spoiler: la compagnia assicura che sarà disponibile molto presto -, la singolare e bellissima edizione limitata protagonista di questa news sarà disponibile in Cina al prezzo di 395 euro al cambio.

Infine, se siete alla ricerca di un terminale Realme di fascia alta che non ha nulla da invidiare agli altri top di gamma del momento, vi ricordiamo che l’ottimo Realme GT 2 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

