Realme GT Neo 3 è su Amazon: ricarica rapida da 150W, tanta SOSTANZA

Il nuovissimo Realme GT Neo 3 sbarca ufficialmente su Amazon ed è disponibile anche nell’edizione con sistema di ricarica rapida da 150W. Si tratta del più potente e veloce al mondo, la ciliegina sulla torta di uno smartphone potentissimo, oltre che molto bello a livello di design.

Approfittando delle promozioni di lancio, l’edizione con ricarica da 80W la prendi – nell’edizione con 8GB di RAM e 256GB di storage – risparmiando oltre 129€ e non solo. In omaggio, ricevi i potenti auricolari Buds Air 3 nella colorazione Nitro Blue. Approfittandone adesso, porti tutto a casa a 549,99€ invece di 679,98€. Le prime spedizioni, veloci e gratuite, partiranno dal prossimo 15 giugno.

Preferisci il modello con supporto alla ricarica incredibilmente rapida da 150W? Lo trovi a 699,99€ nella versione con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. In questo caso, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Per finire, se desideri scoprire il nuovissimo Realme GT Neo 3T, anche lui è appena sbarcato su Amazon ed è in super promozione per pochissimo tempo.

Tre modelli di smartphone potenti e completi sotto ogni punto di vista. Dei veri e propri top di gamma, che puoi accaparrarti al prezzo di un medio di gamma premium. Il momento di approfittarne è adesso, sfruttando le ghiotte promozioni di lancio.

