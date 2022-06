Realme GT Neo 3T sbarca su Amazon: tutta POTENZA in promozione

Il nuovissimo Realme GT Neo 3T sbarca ufficialmente su Amazon ed è in promo lancio. Un potente concentrato di tecnologia, che porti a casa in sconto in occasione del lancio.

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto al 5G, display AMOLED con refresh rate da 120HZ, 8GB di RAM e enorme strage da 256GB. A questo, si aggiunge una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Uno smartphone pazzesco, con eccellente design e attitudine da vero top di gamma. Con la promo lancio, su Amazon puoi fare un vero e proprio affare e portarlo a casa a 429,99€ invece di 469,99€ nella versione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Si tratta di una promozione di preordine con le prime spedizioni a partire dal prossimo 15 giugno: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Realme GT Neo 3T disponibile su Amazon

Un dispositivo bellissimo esteticamente, elegante e curato nei dettagli. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che ti consente qualsiasi tipo di utilizzo, dal più blando alle sessioni di gaming più intense.

Un dispositivo alimentato da un potente cuore pulsante come l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, affiancato da 8GB d RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Non preoccuparti del surriscaldamento dovuto all’utilizzo più intenso. Puoi fare affidamento sul potente sistema di raffreddamento a vapore di nuova generazione.

Il display è un ampio pannello AMOLED da 6,6″ con refresh rate da 120HZ ai quali si affianca un doppio speaker audio stereo. Una combo che garantisce un’esperienza multimediale pazzesca.

Sul posteriore, il comparto fotografico è composto da 3 sensori, con il principale da 64MP, al quale si affianca un sensore da 8MP di tipo ultragrandangolare e un ultimo – sempre da 2MP – di tipo macro.

Per finire, una batteria da 5000 mAh a lunghissima durata con supporto alla ricarica super rapida da 80W.

Insomma, questo gioiellino 5G è un vero e proprio concentrato di tecnologia, che adesso porti a casa in promo lancio a prezzo ridicolo da Amazon. Accaparrati adesso in preordine Realme GT Neo 3T a 429,99€ invece di 469,99€. Le consegne, assolutamente gratuite, partiranno dal prossimo 15 giugno. Promozione limitata.

