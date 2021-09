Il rendering ufficiale del nuovissimo Realme GT Neo2 è appena stato rivelato in rete a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale.

Realme GT Neo 2: cosa sappiamo del suo design?

Il sub brand di OPPO dovrebbe annunciare lo smartphone Realme GT Neo 2 questo mese. Il design e le specifiche tecniche del telefono non sono state rivelate del tutto; tuttavia, grazie alla sua apparizione presso il portale cinese TENAA, abbiamo potuto farci una prima idea delle sue potenzialità. Non di meno, ora, grazie all'affidabile informatore Steve Hemmerstoffer che ha condiviso i rendering CAD del device il mese scorso e che ha collaborato con GizNext, possiamo vedere il rendering ufficiale del suddetto smartphone in tutto il suo splendore.

Come si può vedere nell'immagine qui sotto, l'imminente GT Neo2 sfoggerà un design con pannello perforato. Il modulo della fotocamera posteriore invece, comprenderà una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel e una coppia di unità più un flash LED.

Il bordo destro del dispositivo ha un tasto di accensione e i pulsanti per il bilanciere del volume sembra che si troveranno alla sinistra del telaio. La parte superiore invece, sarà dotata di un microfono e il bordo inferiore di uno slot per schede SIM, un microfono, una porta USB-C e una griglia per altoparlanti. Oltre alla colorazione blu, dovrebbe arrivare anche in una variante nera.

Il Realme GT Neo2 vanterà un display AMOLED FHD+ da 6,62 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel e il pannello posteriore disporrà di un sistema a tripla lente da 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Lo Snapdragon 870 potrebbe alimentare il suddetto terminale. Potrebbe essere fornito con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo funzionerà su sistema operativo Android 11. Sarà supportato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W. Per motivi di sicurezza, sarà dotato di uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Si ipotizza che la serie GT Neo2 venga lanciata questo mese in Cina. Al momento, non ci sono notizie sul prezzo del dispositivo. In Europa potrebbe chiamarsi GT Neo Gaming.

