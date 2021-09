Realme GT Neo2 è appena stato confermato ufficialmente; il suo debutto è previsto per settembre. Da quel che sappiamo, i render del nuovo modello GT Neo2 del sub brand di OPPO apparsi il mese scorso. Oggi, l'azienda ha dichiarato che presto presenterà il suddetto dispositivo per il mercato cinese e internazionale.

Realme GT Neo2: cosa sappiamo al momento?

Realme non ha ancora rivelato alcuna informazione in merito alle specifiche tecniche dell'erede del primo GT Neo. Un telefono Realme con il numero di modello RMX3370 è stato individuato nel database dell'autorità cinese per le telecomunicazioni TENAA poche settimane or sono. Le immagini e le specifiche rivelate suggeriscono che debutterà nel mercato cinese con il moniker Realme GT Neo2.

L'elenco TENAA dell'RMX3370 ha rivelato che il terminale 162,9 x 75,8 x 8,6 mm e pesa 199,8 grammi. Il dispositivo ospita uno schermo AMOLED da 6,62 pollici con un design perforato. Offre una risoluzione FHD+, un formato 20:9 e un sensore di impronte digitali in-display. Dovrebbe offrire un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il processore octa-core da 3,18 GHz, che alimenta il futuro Realme GT Neo2 potrebbe essere il chip Snapdragon 870 di Qualcomm. Dovrebbe arrivare con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il terminale funzionerà su base Android 11 e con la Realme UI 2.0.

Sul retro dello smartphone è disponibile una tripla lente da 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e pare che sia supportato da una batteria da 4.500 mAh; non di meno, dovrebbe godere della fast charge cablata da 65W.

Si dice che questo smartphone possa debuttare con il moniker Realme GT Neo Gaming nei mercati globali, mentre con il nome di GT Neo2 nel territorio natale. Staremo a vedere.

OPPO

Smartphone