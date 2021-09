Secondo quanto emerso, per controllarne il surriscaldamento, Realme doterà il suoi imminente GT Neo 2 (che debutterà il 22 settembre) di un sistema di raffreddamento denominato Diamond Ice Core Cooling System.

50% in più di dissipazione del calore

Secondo le indiscrezioni, il suddetto sistema di gestione termica offrirebbe il 50% in più di dissipazione del calore, rispetto al gel convenzionale. Il Diamond Ice Core Cooling System – che contempla grafene tridimensionale e una superficie concava e convessa personalizzata che va a coprire la fonte di calore – include anche un'area di dissipazione del calore in acciaio inossidabile di 4129 mm². In buona sostanza, il nuovo sistema dovrebbe teoricamente fornire una migliore dissipazione del calore

La compagnia cinese ha anche confermato che il Realme GT Neo 2 sarà dotato di un SoC Snapdragon 870 e conterrà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W, che secondo l'azienda caricherà completamente il telefono in 36 minuti.

Secondo precedenti rumor, il telefono sarà disponibile in due configurazioni di archiviazione: una di base da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e una da 12GB + 256 GB.

Altri dettagli includono le opzioni di colore Neo Blue e Neo Green e un display AMOLED Full HD + da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Infine, è molto probabile che la il Realme GT Neo 2 contemplerà una configurazione a tripla fotocamera da 64 MP del telefono sia dotata di un obiettivo ultrawide da 8 MP e di un sensore macro da 2 MP; sul frontale, invece, ci dovrebbe essere una fotocamera frontale da 16 MP per selfie e videochiamate.

