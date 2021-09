Realme presenterà il GT Neo2 il 22 settembre in Cina. Oggi, la società ha confermato che il terminale sarà dotato della piattaforma mobile Snapdragon 870 e da una batteria da 5.000 mAh. Il tipster Digital Chat Station ha affermato che ci sarà un'altra variante del telefono in questione. Inoltre, un nuovo report di 91mobiles in collaborazione con il tipster Mukul Sharma ha condiviso le configurazioni e le varianti di colore del flagship killer in arrivo.

Realme GT Neo2 avrà due processori

Secondo DCS, il Realme GT Neo2 con Snapdragon 870 avrà un prezzo di circa 2.500 Yuan (~$388) in Cina. Questo modello si concentrerà sul fornire un'esperienza di gioco ottimale grazie ad una batteria avente un'autonomia top.

Il leaker ha inoltre rivelato che ci sarà una variante avente il chipset Dimensity 1200-AI di MediaTek. Sarà un dispositivo sottile e leggero e avrà un prezzo di circa 2.000 Yuan (~ $ 311).

91mobiles afferma che il GT Neo2 arriverà in varianti come 8 GB di RAM + 128 GB di storage e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Arriverà nei colori Neo Blue e Neo Green. Il marchio Neo per le varianti di colore suggerisce che questa fuga di notizie potrebbe essere applicabile alla variante con SOC Dimensity 1200-AI.

Un poster trapelato (mostrato sopra) apparso il mese scorso ha rivelato la variante di gioco chiamata Realme GT Neo Gaming. Ha rivelato che tale gadget sarà dotato di Snapdragon 870, tripla lente con sensore principale da 64 megapixel e un design incentrato sul gaming da mobile. Ha inoltre rivelato che le sue varianti da 8 GB RAM + 128 GB e 12 GB RAM + 256 GB di archiviazione avranno un prezzo rispettivamente di $ 499 e $ 599.

