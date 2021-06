Secondo quanto si apprende, sembra che il Realme GT Master Edition sia in lavorazione e probabilmente debutterà molto presto nei mercati locali.

Realme GT Master Edition: cosa sappiamo?

Nel 2019, quando il sub brand di OPPO annunciò lo smartphone Realme X, presentò una versione speciale Master Edition del dispositivo in collaborazione con il design giapponese Naoto Fukasawa. Da allora, l'azienda ha anche lanciato le versioni Master Edition per i telefoni di punta dello scorso anno. Nuove informazioni rivelano che la società sta lavorando sulla M.E. del Realme GT 5G.

Ieri, il CMO di Realme Xu Qi si è recato su Weibo per condividere un'immagine con se stesso, Fukasawa e altri dirigenti dell'azienda al fine di per anticipare l'arrivo di una nuova Master Edition. Il post di Weibo non ha menzionato il nome del dispositivo in questione.

Oggi, l'affidabile informatore Digital Chat Station ha affermato che il prossimo prodotto non fa parte della serie X9. Ha aggiunto che la società si sta preparando per lanciare una particolare iterazione del Realme GT: tutto torna. Ancora una volta, l'azienda ha collaborato con Fukasawa per progettare un terminale mobile.

La serie X9 dovrebbe debuttare entro metà luglio. Quindi, c'è la possibilità che la GT Master Edition possa diventare ufficiale nei prossimi giorni. Probabilmente, lo smartphone potrebbe presentare le stesse specifiche dell'originale Realme GT 5G, ma potrebbe avere un design e una back cover tutta nuova come i precedenti telefoni Master Edition.

Ricordiamo che il GT 5G ha un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, una fotocamera frontale da 32 megapixel e un sistema a tripla lente con main camera da 64 megapixel. Viene fornito con lo Snapdragon 888, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di spazio di archiviazione nativo e una batteria da 4.500 mAh con supporto di ricarica rapida da 65 W.

