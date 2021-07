I nuovi Realme GT Master Edition e GT Master Explorer Edition probabilmente verranno presentati entro la fine del mese di luglio.

Realme GT Master Edition: cosa sappiamo dei modelli in arrivo?

Il sub brand di OPPO dovrebbe lanciare il Realme GT Master Edition in Cina e nel resto del mondo questo mese. Rapporti passati hanno affermato che il device avente numero di modello RMX3366 che è stato recentemente approvato dall'autorità TENAA potrebbe debuttare come una variante Master Edition del Realme GT. Oggi, un informatore cinese ha affermato che ci saranno due varianti dello smartphone.

Secondo l'insider, l'azienda annuncerà il GT Explorer Edition insieme al GT Master Edition. Questo sembra essere in linea con una recente fuga di notizie secondo cui la società potrebbe annunciare un'altra iterazione del dispositivo stesso. Sfortunatamente, l'uomo non ha condiviso dettagli specifici del device in questione.

Xiaomi ha lanciato un paio di telefoni Explorer Edition con una back cover traslucido. Probabilmente, la GT Master Explorer Edition potrebbe essere un'offerta simile da parte del sub brand di OPPO.

L'OEM cinese dovrebbe rilasciare i teaser della GT Master Edition pochi giorni prima del suo annuncio ufficiale. Probabilmente, l'azienda potrebbe lanciare i primi teaser nei prossimi giorni e annunciarli entro la fine del mese. Un altro insider ha suggerito che Realme GT Master Edition potrebbe debuttare entro la fine del mese. Un recente report ha affermato che il primo laptop della compagnia potrebbe chiamarsi Realme Book e pare che debutterà insieme ai suddetti telefoni.

Specifiche tecniche

È probabile che il GT Master Edition sia dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con bordi curvi. Potrebbe presentare una fotocamera frontale da 32 megapixel e la sua configuraizone fotografica posteriore potrebbe ospitare una main camera da 50 megapixel (Sony IMX766), un obiettivo ultrawide Sony IMX481 da 16 megapixel e un'ottica in bianco e nero da 2 megapixel.

Lo Snapdragon 870 può alimentare il telefono con 12 GB di RAM LPDDR4x. Il dispositivo dovrebbe offrire altre specifiche come fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, una batteria da 4.500 mAh con supporto di ricarica rapida da 65 W e uno scanner di impronte digitali in-display.

Nelle notizie correlate, anche un telefono Realme con numero di modello RMX3361 ha ricevuto l'approvazione del TENAA. Tuttavia, il telefono ad oggi è ancora sconosciuto.

