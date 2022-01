Realme GT Master Edition si aggiorna: ecco le novità

Dopo l'arrivo di Android 12 per Realme GT, in queste ore il colosso cinese ha aperto il canale beta di Android 12 per l'ottimo Realme GT Master Edition. Secondo le informazioni pubblicate in rete, infatti, la compagnia sta estendendo il programma di accesso anticipato alla Realme UI 3.0 per gli utenti muniti di questo device.

Parte il programma della beta di Android 12 per Realme GT Master Edition

L'update è attualmente disponibile per gli utenti muniti del firmware RMX3360_11_A.08 e RMX3363_11.A.09: la compagnia richiede inoltre che il device disponga di almeno 10 GB di spazio interno e del 60% di autonomia residua. Ricordiamo che l'installazione della beta è sconsigliata per chi non dispone di un device secondario in quanto potrebbero esserci bug e problemi vari con le applicazioni installate.

Gli utenti muniti di Realme GT Master Edition possono partecipare alla beta accedendovi dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software e cliccando sull'icona a forma di ingranaggi nell'angolo in alto a destra. Vi ricordiamo che l'update non è attualmente disponibile nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori informazioni merito.

Infine, la compagnia ha svelato il calendario ufficiale di arrivo della Realme UI 3.0 con Android 12 in Europa: si parte da questo mese con il modello Realme GT.

Le migliori offerte di oggi per realme GT Master Edition : tutti i prezzi

La miglior offerta per realme GT Master Edition è quella di Amazon: il prezzo, oggigiorno quello più appetibile tra tutte le opzioni disponibili, equivale a 250,6€.

Ecco tutte le offerte accessibili oggigiorno ordinate nella tabella successiva.