Realme GT si aggiorna: tutte le novità di Android 12

Realme GT inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 12 con la Realme UI 3.0 a partire dalla Cina, dopo che il colosso cinese aveva testato la nuova major release per diverso tempo con alcune versioni beta. Si tratta del primo smartphone Realme a ricevere l'aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google; nel mentre, inoltre, la compagnia sta testando la Realme UI 3.0 su Realme GT Neo/Neo2, Realme X7 Max, Reale GT Master Explorer e Realme 8 Pro.

Arriva Android 12 con la Realme UI 3.0 su Realme GT

Come accade ormai da un pezzo per gli aggiornamenti di sistema di questa portata, la build con il firmware RMX2202_11_C.10 è attualmente in rilascio a scaglioni a partire dalla Cina; nel corso delle prossime settimane, quando non verranno a galla bug dell'ultimo minuto tali da compromettere la stabilità dell'OS, l'azienda procederà a estendere la propagazione dell'aggiornamento anche per i mercati esteri, tra cui l'Italia.

Gli utenti muniti di Realme GT possono iniziare a scaricare l'aggiornamento tramite la notifica OTA oppure attraverso l'apposito pannello degli aggiornamenti software nelle impostazioni generali del telefono.

