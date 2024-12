Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite: super prezzo su Amazon (anche in 12 rate)

Il Realme GT 7 Pro è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone top da prendere a Natale: con la nuova offerta Amazon, infatti, il top di gamma di Realme è acquistabile al prezzo scontato di 799 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili. Il modello in questione ha il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, chip più potente sul mercato in questo momento, e viene proposto nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 7 Pro: prestazioni al top, prezzo ottimo

Il Realme GT 7 Pro è lo smartphone giusto da prendere se si è alla ricerca di prestazioni al top con un prezzo ben più accessibile rispetto a quello di altri top di gamma. Lo smartphone è dotato del nuovo Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una maxi batteria da 6.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida. Il dispositivo è dotato della certificazione IP69.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 7 Pro al prezzo scontato di 799 euro, con anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta in questione è disponibile tramite il box qui di sotto.