realme GT 7 Pro 5G già in offerta a 799€ (invece di 999€): Snapdragon 8 Elite e super fotocamera

Il realme GT 7 Pro 5G è uno smartphone esclusivo che combina potenza, innovazione e un design audace. Disponibile su Amazon a 799,99€, con uno sconto del 20%, rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo premium che eccelle in ogni aspetto.

Dotato del processore Snapdragon 8 Elite Chipset, il realme GT 7 Pro offre prestazioni di punta, ideali per il multitasking, il gaming intensivo e l’utilizzo di app impegnative. Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio e velocità sufficienti per gestire ogni tua attività senza compromessi.

La fotocamera AI Ultra-clear Snap con tecnologia NEXT AI permette di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. Il display Eco OLED PLUS da 6,78 pollici, sviluppato in collaborazione con Samsung, offre una risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel e una luminosità massima di 6.500 nit, assicurando immagini nitide e colori vivaci.

La frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende l’interazione con il dispositivo particolarmente fluida, migliorando l’esperienza visiva durante la navigazione e il gaming.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x e un sensore ultra grandangolare da 8 MP. Questa configurazione consente di scattare foto dettagliate e di alta qualità in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 16 MP è ideale per selfie e videochiamate.

La batteria da 6.500 mAh garantisce un’autonomia prolungata, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 120W, che permette di ricaricare completamente il dispositivo in meno di 30 minuti. In altre parole? E’ un ottimo top di gamma di ultima generazione, proposto ad una frazione del prezzo di altre alternative ‘blasonate’. Approfitta del prezzo promozionale di lancio e acquistalo subito per averlo con il 20% di sconto!