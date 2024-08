Realme GT 6T (12+256 GB) al prezzo più basso di sempre su Amazon | BEST BUY

Il Realme GT 6T è sempre più conveniente, soprattutto considerando la versione da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Con la nuova offerta Amazon, infatti, questa versione cala ancora di prezzo e tocca il nuovo minimo storico. Sfruttando la promo in corso, il mid-range di Realme è ora acquistabile al prezzo scontato di 407 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 6T al minimo su Amazon: è un best buy

Il Realme GT 6T è il mid-range da prendere oggi. Tra le specifiche dello smartphone troviamo un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage di tipo UFS 4.0.

Lo smartphone ha una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W. Ci sono due fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel, oltre al sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T 12/256 GB al prezzo scontato di 407 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e consente l’acquisto al nuovo minimo storico per questa versione dello smartphone.