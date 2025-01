Realme GT 6 con Snapdragon 8s Gen 3: nuovo minimo su Amazon per il mid-range

Il Realme GT6 è in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo minimo storico con l’offerta di oggi. Lo smartphone è disponibile come un prezzo scontato di 448 euro. La promo riguarda la versione da 8/256 GB mentre la versione 12/256 GB dello smartphone viene proposta a 499 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per poter acquistare mid-range di alta qualità e con un prezzo ben più competitivo rispetto a quello dei più costosi top di gamma. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT6: un best buy della fascia media

Il Realme GT6 è dotato di una scheda tecnica senza punti deboli. Lo smartphone può sfruttare il chip Snapdragon 8s Gen 3 oltre a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. C’è anche una versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria, invece, ha una capacità di 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. C’è anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore Sony LYT-808 da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Grazie alla nuova offerta di Amazon, lo smartphone di Realme è ora disponibile con un prezzo scontato di 448 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico uno smartphone è venduto e spedito da Amazon ed acquistabile tramite il box qui sotto. In alterantiva, è possibile optare anche per la versione 12/256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta di una promo a tempo limitato, valida solo per alcune colorazioni.