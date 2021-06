Le configurazioni, i prezzi e le varianti di colore di Realme GT 5G sono appena emerse online a pochi giorni di distanza dal lancio globale.

Realme GT 5G: quanto costerà da noi?

All'inizio di quest'anno, il sub brand di OPPO ha annunciato l'ammiraglia Realme GT 5G in Cina. Il telefono deve ancora essere reso disponibile per l'acquisto al di fuori del mercato locale cinese. È stato rivelato il mese scorso che approderà nei Paesi internazionali (anche da noi) nel corso del mese di giugno. Una nuova fuga di notizie dell'informatore Sudhanshu Ambhore ha rivelato le configurazioni, i prezzi e le varianti di colore del telefono per l'Europa.

Secondo il tipster, Realme GT 5G arriverà in Europa in due varianti come 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Questi modelli potrebbero avere un prezzo rispettivamente di 400 e 450 euro.

Some details about realme GT 5G, as per source 👇



•Will debut in Europe in this month.

•Will be available in Blue (Glass) and Yellow (Vegan Leather) color options.

•Storage options & Prices (may vary by +/- €20)

-8GB+128GB: €400

-12GB+256GB: €450 pic.twitter.com/kOjdbaRhlW — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 1, 2021

Le informazioni sui prezzi di Realme GT 5G potrebbero non essere accurate e potrebbero variare di +/- 20 €. Potrebbe essere disponibile in due varianti colore come il Blu con retro in vetro e il Giallo con Vegan Leather.

Specifiche e caratteristiche

Il Realme GT 5G ha un display S-AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel, un formato 20:9, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un sensore di impronte digitali in-display.

Il foro del display ha una fotocamera selfie da 16 megapixel e il pannello posteriore presenta uno snapper principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

Il terminale ha Snapdragon 888 SoC, RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida dab . Funziona su sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0.

Recentemente, il Realme GT 5G è stato trovato elencato come “in arrivo” sul sito Web di Realme India. Probabilmente, la società potrebbe avere in programma di lanciare l'ammiraglia anche in India oltre che in Europa.

