Realme GT 2 Pro si svela in ogni dettaglio: che ricarica rapida!

Come anticipato qualche giorno fa, i test di Realme GT 2 Pro sono già in corso e l’azienda cinese sta lavorando duramente per preparare il dispositivo. Il debutto avverrà sul mercato domestico, ovviamente, ma non va escluso l’arrivo in Occidente e nel resto del mondo nel 2022. In vista di tale evenienza, vediamo le specifiche tecniche diffuse online dai tipster del settore.

Realme GT 2 Pro come sarà? Occhio alla ricarica!

Secondo quanto pubblicato dal noto tipster WHYLAB, Realme GT 2 Pro includerà un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 sotto la scocca. Per chi non lo sapesse, dovrebbe trattarsi del chipset top di gamma altrimenti noto come Snapdragon 898. In attesa della conferma del possibile cambio di nome, dobbiamo mantenere la doppia nomenclatura. Ad accompagnare questo SoC saranno RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1, ma non sono noti i tagli esatti.

Per quanto riguarda il display si parla di un pannello AMOLED da 6,51 pollici con una risoluzione Full HD+ e refresh rate elevato. Per il comparto fotocamera, invece, si vocifera la dotazione di un sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) e una lente anteriore da 32 MP per selfie. Il vero punto di forza sarà la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 125 W, soluzione perfetta per mantenere un’autonomia elevata e ricaricare la cella con una velocità strepitosa.

Non mancheranno poi soluzioni di connettività come Bluetooth v5.2 e Wi-Fi 6, mentre il sistema operativo sarà Android 12 con Realme UI 3.0. Trattandosi però di indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze. Ciò che è certo è il suo approdo sul mercato, a completare la gamma di dispositivi mobili d’ultima generazione firmati Realme. Di questa lineup fanno già parte Realme GT Neo 2T, GT Neo 2, Master Explorer Edition, GT Master Edition e Realme GT Neo. Insomma, un nuovo modello per garantire l’imbarazzo della scelta!