Realme è ormai a tutti gli effetti uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo, e l’arrivo di Realme GT 2 Series ha sottolineato ancora una volta la capacità dell’azienda cinese di realizzare device di alto livello con un rapporto qualità/prezzo imbattibile: a tal proposito, in questo articolo su Realme GT 2 Pro vs Realme GT 2 vi diamo la possibilità di scoprire quale tra i due device comprare.

Realme GT 2 Pro vs Realme GT 2: quale comprare?

Partiamo dal presupposto che esteticamente non esistono quasi differenze tra i due device: la scelta di questo o quel modello si baserà per la maggior parte sulle qualità tecniche degli smartphone. Nell’articolo prendiamo in considerazione cinque aspetti fondamentali per aiutarvi nella scelta del modello più adatto alle vostre esigenze: il design, il display, le specifiche hardware, la fotocamera e la batteria.

Design

La differenza sostanziale tra i due device dal punto di vista del design è a livello della composizione della fotocamera posteriore: su Realme GT 2 Pro troviamo i sensori un po’ più vicini tra di loro rispetto quelli su Realme GT 2, ma a parte questo non ci sono grandi differenze.

Display

In questo ambito la scelta ricade facilmente su Realme GT 2 Pro in quanto dispone di un pannello a maggior risoluzione rispetto a quello di Realme GT 2; si tratta di un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ da 1440 x 3200 pixel. Il modello “vanilla”, invece, monta sempre un pannello AMOLED ma in questo caso a risoluzione Full HD+.

Hardware

Realme GT 2 Pro è uno dei primi smartphone di quest’anno a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il che rappresenta un importante passo in avanti rispetto al SoC Qualcomm Snapdragon 888 presente invece sul modello GT 2. Entrambi offrono un’esperienza di utilizzo di altissimo livello, sebbene il modello GT 2 Pro abbia dalla sua una maggiore potenza bruta.

Fotocamera

Sebbene entrambi i modelli facciano affidamento sullo stesso sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, ci sono differenze per quanto riguarda gli altri sensori: su Realme GT 2 troviamo un sensore ultra grandangolare da 8 MP con un sensore macro da 2 MP, mentre su Realme GT 2 Pro è presente un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un sensore microscopico da 3 MP.

Batteria

Entrambi i device montano una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Super Dart Charge da 65W.

Quale acquistare, alla fine?

Ora avete tutte le informazioni più importanti per dare una risposta a questa domanda. Potete acquistare i due device ai seguenti link: