Realme GT 2 Pro: partono i preordini con qualche novità

Come ben sappiamo la serie Realme GT 2 sarà ufficialmente presentata il prossimo 4 gennaio 2022 ma, a partire da oggi, gli utenti residenti in Cina possono sfruttare i preordini di Realme GT 2 Pro per mettere le mani sul nuovo top di gamma. Infatti, dalle informazioni condivise in rete, sia il sito ufficiale di Realme che alcuni rivenditori come JD.com hanno aperto le fasi di “acquisto alla cieca” di Realme GT 2 Pro a fronte di un impegno economico pari a 1 yuan, circa 15 centesimi di euro – il resto della somma andrà pagata il giorno 4 gennaio, all'apertura delle vendite.

Al via i preordini per Realme GT 2 Pro

I preordini del nuovo top di gamma di Realme ci svelano alcune caratteristiche del device: innanzitutto sarà disponibile nei tagli di memoria da 8+256 e 12+256 GB. Inoltre, sarà possibile scegliere tra due colorazioni differenti: Master Paper e Master Mysterious (molto probabilmente il nome di quest'ultima colorazione sarà differente). Come sappiamo dagli ultimi teaser ufficiali pubblicati dall'azienda, il modello Realme GT 2 Pro monterà un display LTPO da 6.7 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e cornici estremamente ottimizzate.

Inoltre, è attesa la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e anche l'integrazione di un inedito sensore di impronte in grado di registrare il battito cardiaco.