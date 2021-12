Realme GT 2 Pro: il debutto è dietro l'angolo

Poco dopo che Qualcomm ha presentato ufficialmente il suo processore Snapdragon 8 Gen 1 di nuova generazione per smartphone, produttori come Xiaomi e Motorola hanno annunciato che saranno i primi a lanciare dispositivi alimentati da questo nuovo chipset. Anche Realme ha confermato che svelerà un device con questo SoC.

Realme GT 2 Pro: avrà lo Snapdragon 8 Gen 1

Il colosso cinese ha confermato di lanciare a breve la serie Xiaomi 12, mentre Motorola ha anche programmato un evento di debutto per Moto Edge X30 il 9 dicembre in Cina. Ora, anche la società di OPPO si è anche unita all'elenco delle aziende che mostreranno per prime i prodotti basati su questa piattaforma.

La società non ha rivelato molti dettagli su questo imminente smartphone di punta. Mentre è stato recentemente confermato che includerà il SoC Snapdragon 8 Gen 1, ora si è scoperto che sarà uno dei primi ad essere alimentato da questo nuovo chipset, suggerendo il suo debutto imminente.

Sulla base delle indiscrezioni emerse finora, lo smartphone Realme GT 2 Pro dovrebbe presentare un display Super AMOLED Full-HD + da 6,51 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un foro e un sensore di impronte digitali nel display.

Sarà caratterizzato da un sensore principale da 108 megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera terziaria da 5 megapixel. Sul lato anteriore, ci sarà uno snapper da 32 megapixel per scattare selfie e videochiamate.

Si prevede che il terminale esegua l'ultimo sistema operativo Android 12 pronto all'uso con l'interfaccia utente Realme 3 in cima. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e verrà fornito con il supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

Una variante del telefono è stata recentemente pubblicata sul benchmark AnTuTu, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha ottenuto 237.710 punti nel test CPU e 447.926 nel test GPU. Ha ottenuto 167.082 nel test di memoria e 172.497 nel test UX. Questi punteggi si riducono a un punteggio eccezionale di 1.025.215 su AnTuTu.

In precedenza, è stato riferito che lo smartphone in questione potrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno con un prezzo di circa 4.000 yuan (circa $ 625). Si dice anche che il marchio potrebbe anche lanciare un modello in edizione limitata o speciale dello stesso, che potrebbe avere un prezzo di circa 5.000 yuan (~ $ 781).