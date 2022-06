Realme GT 2 Pro riceve un corposo update con tante novità importanti

A distanza di pochi giorni dall’interessante rumor che vede lo smartphone Realme GT 2 Master Edition in arrivo con una ricarica rapida da 150W, il team di sviluppo del colosso cinese ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento software per l’ottimo top di gamma Realme GT 2 Pro.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete da chi ha già ricevuto l’update, il firmware RMX3301_11_A.16 dal peso di 900 MB attualmente in fase di rilascio da Realme introduce le patch di sicurezza di maggio e molte novità pensate per migliorare l’esperienza utente.

Realme GT 2 Pro riceve un corposo aggiornamento con una valanga di novità

Ecco il changelog integrale relativo all’aggiornamento di Realme GT 2 Pro:

Sicurezza Introduzione delle patch di sicurezza Android di maggio

Sistema Miglioramento della stabilità di rete Miglioramento della stabilità di rete durante il gaming utilizzando due SIM Miglioramento della fluidità di alcune applicazioni Correzione di un bug che causava il blocco dei video su YouTube Correzione di un bug che impediva l’avvio del launcher di sistema Correzione di un bug che causava il riavvio improvviso del telefono

Controllo della temperatura Correzione di un problema di surriscaldamento in alcune situazioni

Alimentazione Corretto un bug di Candy Crush Saga che causava un battery drain eccessivo Corretto un problema di battery drain in alcune situazioni

Fotocamera posteriore Corretto un bug che non mostrava l’anteprima di una foto scattata al buio.



In attesa di ricevere l’importante aggiornamento software anche per i modelli in vendita nel nostro Paese, vi ricordiamo che l’ottimo top di gamma di Realme è disponibile su Amazon a un prezzo niente male.

L’update in questione, a tendere in arrivo anche per il modello Realme GT 2, può essere scaricato manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando vi verrà mostrata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.