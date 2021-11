Realme GT 2 Fold: in arrivo il primo pieghevole del brand

I presunti schizzi di design dello smartphone Realme GT 2 Fold sono stati rivelati online, rivelando alcune specifiche chiave. Con grande gioia dei fan del brand, l'azienda cinese di smartphone ha accennato al debutto imminente del suo primo smartphone pieghevole. Oltre a questo, la compagnia ha iniziato a spoilerare l'arrivo di nuovi smartphone dotati di uno snapper frontale posto sotto il display.

Realme: flagship e foldable previsti per il 2022

Il sottomarchio di OPPO ha annunciato il suo piano per fare la sua incursione nella categoria degli smartphone premium all'inizio di quest'anno. Il famoso marchio ha annunciato che svelerà un dispositivo dal prezzo superiore agli 800 dollari. Se i rapporti emersi in precedenza sono qualcosa su cui basarsi, il presunto flagship diventerà ufficiale nel 2022. In altre parole, Realme potrebbe entrare in un nuovo segmento il prossimo anno lanciando il suo primo device di punta in assoluto. Prima di questo, il presunto Realme GT 2 Fold è apparso online sotto forma di bozzetti di design.

Purtroppo, la società non ha rilasciato la data di debutto del primo foldable. Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, sul web sono emersi schizzi di design del suddetto dispositivo. Il primo smartphone pieghevole di Realme potrebbe adottare un meccanismo di piegatura simile al Galaxy Z Fold 3.

Inoltre, il GT 2 Fold sfoggerà un gigantesco display AMOLED pieghevole da 8 pollici con un foro ritagliato per ospitare la fotocamera anteriore. I dettagli sulla frequenza di aggiornamento sono ancora scarsi.

Secondo un rapporto di MySmartPrice, questo terminale offrirà un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, il rapporto suggerisce che il dispositivo sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,5 ​​pollici e avrà un foro nell'angolo in alto a destra. Tuttavia, è altamente improbabile che la compagnia utilizzi una snapper UDC.

Inoltre, secondo quanto riferito, la configurazione della fotocamera posteriore dello smarphone in questione ospiterà due fotocamere; fra queste, una avrà una camera da 50 MP, che potrebbe tornare utile per catturare scatti ampi e ultragrandangolari. Il frame laterale presenterà uno scanner di impronte digitali e una porta USB Type-C. È probabile che nei prossimi giorni compariranno più frammenti di informazioni in merito.