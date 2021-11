Realme: il primo flagship con Snapdragon 898 è in arrivo

Mentre Qualcomm si prepara a svelare il suo ultimo processore mobile di punta, c'è già una lunga lista di produttori di smartphone Android in attesa di utilizzare questo chip. Artisti del calibro di Samsung, Xiaomi, Vivo, OPPO, OnePlus, Motorola e molti altri sono già pronti per utilizzare questo chip. Tuttavia, Realme non verrà escluso.

Realme: cosa sappiamo del nuovo flagship?

Secondo un recente rapporto, il primo flagship di fascia alta del sub brand di OPPO verrà presentato ufficialmente all'inizio del prossimo anno. Questo smartphone verrà fornito con il processore di punta di nuova generazione di Qualcomm: lo Snapdragon 898.

Per ora, sappiamo solo che il produttore cinese lancerà un flagship con SD 898 all'inizio del prossimo anno. Sfortunatamente, non ci sono informazioni ufficiali riguardo le specifiche o la data di lancio di questo smartphone di punta.

Secondo il vicepresidente di Realme, Xu Qi, le vendite di device di Realme ora superano le 100 milioni di unità. Inoltre, l'azienda ha rivelato che entrerà nel mercato di fascia alta e rilascerà gadget che costeranno circa 5000 yuan (783 dollari).

La società è nel mercato degli smartphone da soli tre anni; significa che ha venduto una media di oltre 30 milioni di smartphone all'anno. Dopo essere entrata a far parte del “club dei 100 milioni”, la società lancerà ora un dispositivo per il mercato di fascia alta.

Mr. Qi rivela anche che ogni line-up della compagnia avrà tre device. Ad esempio, la serie GT avrà GT Pro, GT e GT Neo. Il funzionario afferma inoltre che questi modelli copriranno le tre fasce di prezzo e quindi, ogni serie avrà uno smartphone entry-level, di fascia media e di punta.

Secondo i media, quest'anno Realme ha riadattato la sua linea di prodotti. Il prezzo di partenza della maggior parte dei prodotti cinesi è di 3.000 yuan (470 dollari) o più basso. Tuttavia, secondo il rapporto di ricerca di Strategy Analytics, questo è diventato il marchio di smartphone con la crescita annua più veloce di tutti.