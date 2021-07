Realme Flash verrà lanciato come il primo smartphone Android al mondo a disporre del supporto per la ricarica wireless magnetica.

Realme Flash: facciamo il punto

Il sub brand di OPPO sta lavorando su un caricabatterie magnetico chiamato MagDart e pochi giorni fa, i colleghi di Gizmochina hanno condiviso in esclusiva le immagini di questo imminente caricabatterie wireless magnetico dell'azienda cinese che dovrebbe essere lanciato a breve.

All'inizio di oggi, la società ha accennato al lancio di un nuovo smartphone nel mercato indiano con lo slogan “In arrivo in un lampo“. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato che il suddetto dispositivo si chiamerà Realme Flash.

Non solo, il rapporto afferma anche che questo sarà il primo smartphone Android al mondo a supportare la ricarica magnetica, grazie alla tecnologia Realme MagDart, che dovrebbe essere svelata insieme a questo nuovo prodotto.

Per quanto riguarda il terminale, secondo quanto riferito, Flash sarà dotato di uno schermo curvo con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Sotto la scocca dovrebbe esserci un chipset Qualcomm Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul pannello posteriore, il telefono presenterà una configurazione a tripla lente e dovrebbe essere dotato di un'interfaccia utente proprietaria basata su Android 11.

La compagnia sta attualmente lavorando su almeno due diverse versioni di caricabatterie MagDart. Una di queste sembra avere un profilo sottile mentre l'altra sembra essere più ingombrante.

Si dice che la versione più sottile offra una ricarica wireless da 15 W. La versione più grande invece, potrebbe avere un supporto di ricarica superiore, poiché l'azienda sta promuovendo la tecnologia come la più veloce al mondo in termini di capacità di ricarica magnetica.

Simile alla tecnologia MagSafe di Apple, la tecnologia MagDart permette al device di essere collegato al modulo in questione per far partire la ricarica. La versione più grande del prodotto del sub brand di OPPO sembra disporre anche di una ventola per mantenere la temperatura sempre fresca ed equilibrata.

