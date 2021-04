Il caricabatterie SuperDart realme da 50 W è appena stato presentato in Cina come un rebrand del caricabatterie “SuperVOOC mini” di OPPO da 50 W… ma decisamente più economico. Ricordiamo che nel luglio dello scorso anno, il colosso cinese ha svelato i suoi nuovi prodotti per l’alimentazione dei dispositivi. All’epoca la compagnia presentò anche il mini charger flash da 110W e la tecnologia di fast charge da 125W.

Realme: come funziona questo caricatore?

Ora, mesi dopo, Realme ha lanciato lo stesso mini caricatore da 50W ma con un altro nome: SuperDart realme da 50 W. L’azienda l’ha svelato nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi V13 e GT Neo. Nel corso dello stesso show, il marchio ha anche annunciato le cuffie Buds Air 2. Abbiamo già parlato dei telefoni e gli auricolari hanno fatto il loro debutto nel mese di febbraio scorso. Focalizziamoci ora su questo piccolo, grande caricatore.

Specifiche e caratteristiche del caricatore mini SuperDart realme 50W

Poiché il caricabatterie realme mini SuperDart da 50 W è un mini caricabatterie SuperVOOC OPPO da 50 W rinominato, ha lo stesso identico set di specifiche. L’unica differenza risiede nel nome del prodotto.

Questo caricabatterie è probabilmente l’alimentatore da 50 W più piccolo e sottile disponibile sul mercato. Misura solo 82,2 x 39 x 10,5 mm di dimensione e pesa circa 60 g; in altre parole, questo alimentatore è spesso solo 1,05 cm / 10,5 mm.

OPPO è riuscita a sviluppare un caricatore così piccolo e ad alta capacità, grazie all’utilizzo del nitruro di gallio (GaN) invece del silicio. Non di meno, per merito del suo form factor, può essere facilmente trasportato ovunque.

Inoltre, oltre a SuperDart (SuperVOOC, Warp), questo adattatore supporta anche altri protocolli di ricarica come lo standard 27W USB PD (Power Delivery), 50W USB PD con PPS (Programmable Power Supply) e Qualcomm Quick Charge. Inoltre, per sicurezza, viene fornito con 13 livelli di protezione, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione e protezione da cortocircuito per citarne alcuni.

Ultimo ma non meno importante, il mini caricabatterie SuperDart realme da 50 W con numero di modello RMP2006 è disponibile in un’unica opzione di colore bianco e viene fornito con un cavo USB da tipo C a tipo C di colore giallo.

Il prezzo è di soli ¥ 349 ($ 53) in Cina, più economico di quello originale di OPPO. Sarà disponibile nel Paese dall’8 aprile, anche se non sappiamo quando e se verrà commercializzato in Europa. Vi terremo aggiornati.

