realme C75 ridefinisce la fascia entry-level: robustezza, batteria inesauribile e AI

Può un rugged phone essere bello esteticamente, piacevole al tatto ma rivelarsi resistente oltre ogni limite? La risposta è sì e risponde al nome di realme C75, il nuovo smartphone che si posiziona come un dispositivo di fascia entry-level che ambisce a ridefinire gli standard di robustezza e durata, integrando al contempo funzionalità avanzate tipiche di modelli di fascia superiore. Il dispositivo si distingue per la sua certificazione IP69 per la resistenza a polvere e acqua, una caratteristica insolita in questa categoria di prezzo. Inoltre, il C75 vanta un design robusto, una batteria di lunga durata e funzionalità AI avanzate.

Design e Resistenza

Il design del realme C75 è elegante e senza fronzoli, con due colorazioni principali: “Lightning Gold” e “Storm Black”. La cover posteriore presenta una texture che crea un gioco dinamico di luci e ombre. La scocca è dotata di una struttura rinforzata con vetro ArmorShell, che offre una resistenza superiore agli urti e ai graffi.

ArmorShell Glass : Il vetro è potenziato con materiali avanzati, tra cui il borato di alluminio e litio, aumentando la resistenza agli impatti di 2.6 volte rispetto alla generazione precedente e la resistenza ai graffi di 4 volte .

: Il vetro è potenziato con materiali avanzati, tra cui il borato di alluminio e litio, aumentando la resistenza agli impatti di rispetto alla generazione precedente e la resistenza ai graffi di . ArmorShell Protection : La protezione è estesa a tutti gli angoli del telefono, con un design interno a “cuscinetto d’aria” e una struttura interna in metallo per assorbire gli urti.

: La protezione è estesa a tutti gli angoli del telefono, con un design interno a “cuscinetto d’aria” e una struttura interna in metallo per assorbire gli urti. Certificazione TÜV Rheinland: Il realme C75 è il primo smartphone al mondo a ricevere la certificazione “Rugged Smartphone” da TÜV Rheinland, avendo superato test rigorosi di impermeabilità, resistenza agli urti e vibrazioni. Ha anche superato il test di resistenza agli urti MIL-STD 810H.

La resistenza all’acqua e alla polvere è uno dei punti di forza del C75. Oltre alla certificazione IP69, che lo rende resistente a getti d’acqua ad alta temperatura e alta pressione, il telefono offre le seguenti protezioni:

IP68 : Immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.

: Immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. IP66 : Resistenza a potenti getti d’acqua da qualsiasi direzione.

: Resistenza a potenti getti d’acqua da qualsiasi direzione. Tecnologia SonicWave Water Ejection: Gli altoparlanti vibrano per espellere l’acqua accumulata, ripristinando rapidamente la funzionalità del telefono dopo un contatto con l’acqua.

Durabilità Estrema

realme C75 fa della robustezza il suo marchio di fabbrica e può resistere a diversi stress test, per questa recensione abbiamo effettuato diversi test:

Test di congelamento : abbiamo immerso il telefono nell’acqua e lo abbiamo congelato per 2 ore per poi tirarlo fuori e riattivato normalmente.

: abbiamo immerso il telefono nell’acqua e lo abbiamo congelato per 2 ore per poi tirarlo fuori e riattivato normalmente. Test di lavaggio : abbiamo lavato lo smartphone sotto il rubinetto del lavandino, prima con acqua fredda e poi con acqua a 42 gradi

: abbiamo lavato lo smartphone sotto il rubinetto del lavandino, prima con acqua fredda e poi con acqua a 42 gradi Test di caduta: abbiamo fatto cadere il telefono da un’altezza di circa 1 metro

In nessuna di queste prove il realme C75 ha riscontrato danni o malfunzionamenti. Segno che le specifiche tecniche non sono solo sulla carta ma che il dispositivo è veramente resistente.

Batteria e Ricarica

Il realme C75 è dotato di una batteria da 5828 mAh, la più grande della sua categoria di prezzo. Questa batteria offre un’autonomia estesa, con 23 giorni di standby, 6,8 ore di gioco continuo e 12,8 ore di riproduzione video su YouTube. La tecnologia di ricarica rapida da 45W consente di caricare il telefono al 50% in 38 minuti e completamente in 90 minuti. Il dispositivo supporta anche la ricarica inversa da 6,5W per altri dispositivi.

La batteria è progettata per mantenere oltre l’80% della sua capacità dopo 1.460 cicli di ricarica.

Il telefono supporta la ricarica anche a basse temperature (fino a -20°C), con una fase di pre-carica di 25 minuti prima dell’inizio della ricarica normale.

Funzionalità AI

Il realme C75 integra funzionalità AI avanzate, come l’algoritmo AI Clear Face, che migliora la chiarezza delle foto con volti sfocati. L’algoritmo è pensato per foto frontali o con angolazione del viso entro i 45 gradi, con risoluzione 2048 e con volti di almeno 50×50 pixel, preferibilmente foto con meno di 5 volti. Un’altra funzionalità AI è AI Smart Loop, che permette di condividere rapidamente contenuti tra diverse app.

AI Smart Loop riconosce i contenuti selezionati dall’utente e suggerisce le app adatte per la condivisione.

Questa funzione è compatibile con app come YouTube, Instagram e TikTok per il trascinamento e Instagram e WhatsApp per la condivisione di immagini e testo.

Il riconoscimento del testo AI supporta l’inglese, ma sono previsti ulteriori lingue.

Display e Audio

Il realme C75 è dotato di un display FHD da 6,72 pollici con refresh rate a 90Hz, che offre immagini nitide e fluide. La risoluzione è di 2400×1080, con una luminosità di 580 nit (tipica) e 690 nit (HBM). Il telefono include la modalità EyeComfort per un maggiore comfort visivo in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema audio del C75 è potenziato dalla tecnologia 400% UltraBoom, in grado di aumentare il volume degli altoparlanti fino al 400%, ideale per feste o allenamenti.

Prestazioni

Il realme C75 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G92 Max, un processore octa-core con velocità di clock fino a 2GHz. Il dispositivo offre fino a 8GB di RAM e 16GB di RAM dinamica, garantendo un’esperienza di gioco fluida e un’ottima gestione delle app in background, anche se nell’uso quotidiano abbiamo riscontrato un po’ di lentezza. Non sempre questo smartphone è fulmineo nella risposta ma è pur vero che ci troviamo difronte ad un base gamma, dunque le prestazioni sono in linea con la sua fascia di prezzo.

Fotocamere

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 50MP con sensore da 1/2.88″ e apertura f/1.8, e una fotocamera frontale da 8MP. Il telefono supporta la registrazione video in FHD. La fotocamera è dotata di un sensore anti-flicker. Lo smartphone consente di fare scatti assolutamente decenti, anche se chiaramente le funzionalità fotografiche sono in linea con un telefono della sua fascia di prezzo.

Connettività e Altro

Il realme C75 supporta Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, 2/3/4G, Bluetooth 5.0 e include una porta USB Type-C. Dispone di un doppio slot per Nano-SIM e supporto per microSD. Il telefono è dotato di realme UI 5.0 basato su Android 14.

Pregi del realme C75

Eccezionale Resistenza : Il punto di forza principale è la sua robustezza . È il primo smartphone al mondo a ricevere la certificazione “Rugged Smartphone” da TÜV Rheinland.

: Il punto di forza principale è la sua . È il primo smartphone al mondo a ricevere la certificazione “Rugged Smartphone” da TÜV Rheinland. Certificazione IP69 : Offre la massima protezione contro polvere e acqua, resistendo a getti d’acqua ad alta temperatura e pressione.

: Offre la massima protezione contro polvere e acqua, resistendo a getti d’acqua ad alta temperatura e pressione. Protezione aggiuntiva : Include certificazioni IP68 e IP66.

: Include certificazioni IP68 e IP66. Vetro ArmorShell : Il vetro è rinforzato, risultando 2,6 volte più resistente agli impatti e 4 volte più resistente ai graffi .

: Il vetro è rinforzato, risultando e . Design antiurto : La protezione è estesa a tutti gli angoli, con un design interno a cuscino d’aria e una struttura interna in metallo.

: La protezione è estesa a tutti gli angoli, con un design interno a cuscino d’aria e una struttura interna in metallo. Batteria di Lunga Durata : La batteria da 5828 mAh offre un’autonomia eccezionale.

: La offre un’autonomia eccezionale. Lunga durata : Fino a 23 giorni in standby, 6,8 ore di gioco continuo e 12,8 ore di riproduzione video su YouTube.

: Fino a 23 giorni in standby, 6,8 ore di gioco continuo e 12,8 ore di riproduzione video su YouTube. Ricarica rapida : Supporta la ricarica rapida da 45W.

: Supporta la ricarica rapida da 45W. Ricarica inversa : Può caricare altri dispositivi con una potenza di 6,5W.

: Può caricare altri dispositivi con una potenza di 6,5W. Batteria a lunga durata : Mantiene oltre l’80% della sua capacità anche dopo 1460 cicli di ricarica.

: Mantiene oltre l’80% della sua capacità anche dopo 1460 cicli di ricarica. Ricarica a basse temperature : Supporta la ricarica anche a -20°C.

: Supporta la ricarica anche a -20°C. Funzionalità AI Avanzate : Il C75 integra diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

: Il C75 integra diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Display di Qualità : Il display FHD da 6,72 pollici con refresh rate a 90Hz offre immagini nitide e fluide.

: Il display FHD da 6,72 pollici con refresh rate a 90Hz offre immagini nitide e fluide. Audio Potente : La tecnologia 400% UltraBoom aumenta il volume degli altoparlanti fino al 400%.

: La tecnologia 400% UltraBoom aumenta il volume degli altoparlanti fino al 400%. Design Accattivante: Il design è veramente piacevole, con due colorazioni e una texture posteriore dinamica.

Difetti del realme C75

Materiale del display : Il pannello è LCD, che potrebbe non offrire la stessa qualità di un display AMOLED, ma ovviamente è normale che sia così su un telefono di questa fascia.

: Il pannello è LCD, che potrebbe non offrire la stessa qualità di un display AMOLED, ma ovviamente è normale che sia così su un telefono di questa fascia. Fotocamera frontale : La fotocamera frontale da 8MP non ci ha convinti pienamente negli scatti effettuati.

: La fotocamera frontale da 8MP non ci ha convinti pienamente negli scatti effettuati. Riconoscimento testuale AI limitato : AI Smart Loop al momento supporta solo l’inglese per il riconoscimento testuale.

: AI Smart Loop al momento supporta solo l’inglese per il riconoscimento testuale. Memoria interna : La memoria eMMC 5.1 non è velocissima.

: La memoria eMMC 5.1 non è velocissima. Assenza di 5G : Il dispositivo supporta solo reti 4G.

: Il dispositivo supporta solo reti 4G. Lentezza: nell’uso quotidiano lo smartphone si è rivelato a volte un po’ lento.

Conclusioni

Il realme C75 si distingue per la sua eccezionale robustezza, la batteria di lunga durata e le funzionalità AI, rendendolo una scelta interessante per chi cerca uno smartphone affidabile, resistente e divertente da usare. Tuttavia, presenta alcuni limiti come una certa lentezza nell’utilizzo quotidiano, soprattutto se intenso, il tipo di display LCD, e la fotocamera frontale. Complessivamente comunque, questo realme C75 ci è piaciuto molto e siamo convinti possa avere un suo mercato considerando l’ottimo rapporto qualità prezzo e la robustezza senza paragoni. Il prezzo di listino all’uscita è di 229,99€ (8GB di RAM e 256GB di storage) ma con una promo è possibile acquistarlo a soli 199,99€, mentre la versione 8+128 di listino costa 199,99€ ma in promozione si porta a casa a 169,99€, un prezzo veramente stracciato.