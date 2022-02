Realme C35 senza più segreti: foto, specifiche e prezzo

Dopo le ultime indiscrezioni circa la probabile data di lancio di Realme C35, l’atteso battery phone economico del colosso cinese, in queste ore un ulteriore leak svela le foto, le specifiche e il probabile prezzo di lancio del nuovo smartphone di Realme. Innanzitutto, scopriamo che Realme C35 monterà un display di tipo LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD: le immagini dal vivo mostrano un pannello tipico dei device Android di fascia economica, come si può notare dal notch a goccia e dalle cornici non troppo ottimizzate.

Realme C35 senza segreti: ecco foto e le specifiche leak

Posteriormente è ben visibile un pannello con lavorazione glossy, specchiato, con una fotocamera principale tripla posizionata nell’angolo superiore sinistro: il sensore principale dovrebbe essere da 50 MP con apertura f/1.8, il secondario macro da 2 MP sarebbe accompagnato da un altro da 2 MP per gli scatti in bianco e nero; frontalmente, invece, è atteso un sensore Sony IMX355 da 8 MP.

Sotto la scocca è ormai quasi certa la presenza del processore Unisoc T616 con 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione: anche se non viene specificato, è probabile che la RAM sia di tipo LPDDR4x e lo storage UFS 2.1. La batteria da 5000 mAh è attesa con il supporto alla ricarica rapida a 18 W – il caricabatterie sarebbe presente in confezione, ma non ci sono conferme a riguardo -, si parla del jack audio da 3.5 mm, il sensore di sblocco laterale e Android 11 con la Realme UI 2.0.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, è molto probabile che verrà commercializzato a poco più di 150 euro al cambio.