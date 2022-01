Realme C35 si affaccia in rete: ennesimo budget phone all'orizzonte?

Mentre la serie Realme GT 2 passa da Google Play Console che ne certifica il lancio imminente anche sui mercati internazionali, in queste ore il modello Realme C35 con codice prodotto RMX3511 è stato scovato all'interno del database Geekbench. Secondo le informazioni prelevate dalla versione 5 di Geekbench, apprendiamo che il nuovo device di Realme raggiunge un punteggio in single core pari a 365 e in multi core pari a 1394; questi dati, seppur grezzi, ci indicano che abbiamo a che fare con un nuovo budget phone economico.

Realme C35 si affaccia su Geekbench con il codice prodotto RMX3511

Il device sembra montare un processore octa-core UNISOC con i primi sei core clockati a 1.95 GHz e gli altri due a 1.95 GHz; il processore è potenzialmente affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4x, 32 GB di spazio interno e dal sistema operativo Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Sebbene le altre informazioni tecniche non siano ancora note, questa parziale scheda tecnica ci permette di prevedere la presenza di un display a risoluzione HD+ con notch a goccia, una fotocamera principale con 2 o al massimo 3 sensori e una batteria piuttosto capiente (magari da 5000 mAh) ma con ricarica rapida inferiore ai 20 W.

Vi terremo informati non appena avremo a disposizione ulteriori informazioni su Realme C35.