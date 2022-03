Realme C31 è ufficiale: è il nuovo budget phone di riferimento?

A distanza di poco tempo dall’ultimo leak su Realme C31 che ne svelava la probabile scheda tecnica, il colosso cinese ha ufficialmente presentato quello che per molti rappresenta il budget phone Android di riferimento.

Infatti, con un design tutto sommato piacevole e una scheda tecnica equilibrata, Realme C31 incarna la volontà della compagnia nel realizzare un device dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme C31: caratteristiche e design

Caratterizzato frontalmente da un display LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ con un rapporto display/telaio dell’88.7%, il device presenta un design che è tipico degli smartphone Android economici: notch a goccia e cornici ottimizzate il giusto con la classica “gobba” sul lato corto inferiore. Lateralmente, oltre al tasto di accensione e al bilanciere del volume, è presente il sensore fisico di sblocco; posteriormente trova posto una fotocamera tripla.

A tal proposito, il nuovo smartphone di Realme offre un sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, sensore bianco e nero da 2 MP con apertura f/2.8 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4; frontalmente, invece, è disponibile un sensore da 8 MP. Sotto la scocca in plastica trova posto il processore Unisoc T612 accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre la batteria da 5000 mAh si occupa di garantire lunghe ore di utilizzo.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ con rapporto display/telaio dell’88.7%;

Processore Unisoc T612 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Sensore di impronte laterale e jack audio da 3.5 mm;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, sensore bianco e nero da 2 MP con apertura f/2.8 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera anteriore da 8 MP;

Batteria da 5000 mAh;

Android 11 con personalizzazione Realme UI R Edition.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo budget phone di Realme è disponibile ai seguenti prezzi:

3+32 GB a circa 100 euro al cambio;

4+64 GB a circa 110 euro al cambio.

Non ci sono indicazioni circa l’eventuale arrivo del device anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati in caso di novità in merito.