Realme C30: il nuovo budget phone definitivo costa meno di 100 euro

A distanza di pochi giorni dal leak che svelava alcune caratteristiche di Realme C30, in queste ore colosso cinese ha finalmente tolto i veli di quello che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la fascia entry level del mercato.

Come avremo modo di vedere nel capitolo sottostante e in quello relativo alla scheda tecnica, il punto di forza del nuovo smartphone di Realme è evidentemente il prezzo molto economico ma anche la presenza di una scheda tecnica che dovrebbe assicurare un utilizzo complessivamente di buon livello.

Realme C30: caratteristiche e design

Realme C30 è uno dei pochi smartphone Android ancora commercializzati a montare una sola fotocamera posteriore e addirittura la porta di ricarica microUSB, due elementi che ci rimano indietro di diversi anni fa. È evidente che il target di Realme per questo nuovo smartphone fa riferimento agli utenti alla ricerca di un device basilare, magari secondario da utilizzare con backup, senza troppo pretese.

Frontalmente è presente un pannello LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ con luminosità massima di 400 nit, sensore di sblocco laterale e processore UNISOC T612 con 2/3 GB di RAM LPDDR4X con 32 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile tramite microSD. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida da 10W tramite porta microUSB con uno spesso di appena 8.5 mm. Il sistema operativo è affidato ad Android 11 con la personalizzazione Realme UI Go Edition, una particolare interfaccia grafica evidentemente sviluppata appositamente per l’hardware molto basic.

Scheda tecnica

Display LCD a risoluzione HD+ da 6.5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel con luminosità massima di 400 nit e rapporto display/telaio dell’88.7%;

Processore UNISOC T612 con GPU Mali-G57, 2/3 GB di RAM LPDDR4X con 32 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile fino a un massimo di 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e flash LED;

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2;

Jack audio da 3.5 mm e sensore di sbloco laterale;

Dimensioni: 164.1 × 75.6 × 8.5 mm;

Peso: 182 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, micro USB;

Batteria da 5,000 mAh con supporto alla ricairca rapida di 10W;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme sarà disponibile nei mercati asiatici a partire dal prossimo 27 giugno nelle colorazioni Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black ai seguenti prezzi:

2+32 GB a circa 90 euro al cambio;

3+32 GB a circa 100 euro al cambio.

