Realme C30 si mostra in un leak: smartphone fin troppo economico?

A distanza di pochissimi giorni dall’arrivo del nuovo e interessante medio gamma Realme GT Neo 3T con ricarica rapida da 80W, in queste ore un inedito leak mette in mostra il design del presunto smartphone di fascia economica Realme C30.

In base alle primissime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Realme ha veramente puntato al ribasso per quanto riguarda le caratteristiche di questo nuovo device, soprattutto dal punto di vista fotografico.

Il primo leak su Realme C30 mette in mostra uno smartphone fin troppo economico?

I render leak mostrano un device costituito da un display con notch a goccia e una cornice inferiore ben visibile – la firma immancabile di ogni smartphone Android economico -, mentre posteriormente fa un po’ specie notare la presenza di una fotocamera singola; si tratta di un qualcosa che non si vedeva ormai da diversi anni, nemmeno nella fascia entry level dove sempre più spesso viene invece preferito un modulo doppio con fotocamera macro e di profondità.

Tramite i render possiamo poi notare la presenza del tasto di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro con il carrellino della SIM su quello sinistro, mentre sul fondo trovano posto il jack audio da 3.5 mm, la griglia mono per lo speaker di sistema e porta microUSB.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul presunto nuovo smartphone economico di Realme, se siete alla ricerca di un vero asso nella manica non possiamo che consigliarvi l’incredibile Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon a 265€ il 43% di sconto. Non solo monta un ottimo comparto fotografico quadruplo con sensore principale da 64 MP, ma integra anche un bellissimo display da 6.5 pollici ad altissima risoluzione e un potente processore octa core.

