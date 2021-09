Realme lancerà il suo C25Y, il prossimo smartphone della serie C dell'azienda, il 16 settembre: ecco quello che sappiamo.

Realme C25Y: presunte specifiche

Il C25Y sarà il secondo smartphone della compagnia cinese ad essere lanciato con un processore Octa-Core UNISOC T610 e GPU Mali-G52, dopo l'arrivo del Realme C21Y il mese scorso.

Il nuovo device sarà anche il secondo smartphone di Realme ad utilizzare un sensore da 50MP per la fotocamera posteriore, dopo il Realme 8i e il primo della gamma C. L'immagine del teaser conferma i colori blu e nero, una finitura sfumata nel modello blu, lo scanner di impronte digitali montato sul retro, un modulo con tripla fotocamera posteriore e il display a goccia.

Possiamo aspettarci che il Realme C25Y sia dotato di una porta USB di tipo C, di una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18 W e di 4 GB di RAM con opzioni di archiviazione da 64 GB e 128 GB, come il Realme C25.

Per quanto riguarda il prezzo, il C25Y potrebbe partire da circa 115 euro (come il modello C25); tuttavia, per conoscere tutti le specifiche tecniche e il costo reale dobbiamo aspettare la presentazione ufficiale che, come abbiamo scritto poche righe più in alto, avverrà il 16 settembre.

realme

Smartphone