Come previsto, Realme ha appena lanciato in il C25Y, l'ultimo smartphone dell'azienda della serie C: ecco tutti i dettagli.

Realme C25Y: a bordo UNISOC T610

Il nuovo terminale ha uno schermo HD+ da 6,5 ​​pollici, è alimentato dal chipset UNISOC T610 SoC con GPU Mali-G52, abbinati a 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna. Il Realme C25Y – che funziona su un'interfaccia utente Realme basata su Android 11 – dispone di una fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Samsung JN1, accompagnato da una macro da 2 MP e da una cam in bianco e nero da 2 MP; sul frontale troviamo una selfie-cam da 8 MP.

Inoltre, il terminale gode di un sensore di impronte digitali montato sul retro e per l'autonomia energetica fa affidamento ad una potente batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica inversa.

Dal 27 settembre sarà in vendita in India (ma presto potrebbe arrivare anche nei mercati europei) nei colori Glacier Blue e Metal Grey, al prezzo di Rs. 11.999 (che si traduce, al cambio, in circa 140 euro).

Ricordiamo che il 22 settembre debutterà il top di gamma Realme GT Neo2 e che il telefono arriverà con due processori differenti: il SoC Snapdragon 870 e il Dimensity 1200-AI.Inoltre, il flagship supporterà la ricarica rapida da 65 W e potrà ricaricarsi completamente in soli 36 minuti. Secondo i rumor, sarà dotato di un display da 6,62 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di di 120Hz.

realme

Smartphone