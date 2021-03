Il giorno del lancio del Realme C25 è ormai una certezza: lo smartphone verrà presentato in Indonesia a fine marzo e avrà specifiche che non passeranno inosservate a chi vuole spendere poco.

Realme C25 è in arrivo

Alcuni giorni fa, lo smartphone ha ottenuto la certificazione da enti e contraddistinto dal numero di modello RMX3191 è stato persino avvistato su Geekbench. Ora, questo telefono è stato svelato da un rivenditore indonesiano, che ne ha rivelato le specifiche principali, il design e la data di lancio.

Secondo questa indiscrezione, il Realme C25 verrà lanciato in Indonesia il 23 marzo, sarà disponibile in due colori (Water Grey, Water Blue) e in un’unica configurazione di archiviazione da 4 GB + 64 GB. Per quanto riguarda il processore, il nuovo smartphone della compagnia low-cost cinese sarà alimentato dal MediaTek Helio G70 (ricordiamo che su Geekbench era però emerso che il telefono avrebbe avuto a bordo il MediaTek Helio P65).

Inoltre, il telefono sarà dotato di una tripla fotocamera da 48 MP disposta sul pannello posteriore in un modulo quadrangolare; sempre sul retro – che includerà una finitura bicolore con il marchio Realme posizionato verticalmente – è previsto un sensore di impronte digitali capacitivo.

Altre caratteristiche presenti su questo telefono dovrebbero essere una porta USB di tipo C, il jack per cuffie da 3,5 mm e una batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Ultimo ma non meno importante, il sistema operativo: lo smartphone eseguirà realme UI 2.0 basata su Android 11.

