Realme inizia a parlare ufficialmente dei dettagli del Realme C25: ecco la caratteristica che ha appena svelato uno dei CEO della società cinese.

Il C25 avrà una mega batteria

Realme ha anticipato il lancio di un nuovo smartphone della serie C, affermando che avrà una batteria da 6000 mAh. L’ultima immagine del suddetto telefono è stata diffusa dal CEO di Realme India Madhav Sheth che conferma che il Realme C25 sarà dotato di un display con notch a goccia.

Sulla base di recenti indiscrezioni è anche emerso che il device sarà provvisto di un display da 6,5 ​​pollici e di una configurazione a tripla fotocamera sul retro con una fotocamera principale da 48 MP.

Per quanto riguarda il processore, il C25 dovrebbe trarre energia da SoC MediaTek Helio G70, accoppiato a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria interna. La robusta batteria da 6000 mAh di cui abbiamo parlato poche righe più sopra dovrebbe essere godere del supporto per la ricarica veloce da un 18W.

Oltre al sensore principale da 48 MP, il Realme C25 sarà provvisto anche di una macro da 2 MP e di un sensore di profondità da 2 MP, mentre per i selfie, ci sarà una fotocamera frontale da 8 MP.In dotazione dovremmo trovare anche con uno scanner per le impronte digitali montato posteriormente e del sistema di sblocco facciale AI. Per quanto riguarda il prezzo del terminale, dovrebbe partire da circa 130 euro.

La data di lancio ufficiale del Realme C25 è attualmente sconosciuta, tuttavia possiamo aspettarci che il dispositivo venga lanciato nelle prossime settimane in molti paesi.

