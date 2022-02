Realme Buds Q2s: nuovi auricolari Bluetooth ormai prossimi al lancio

Secondo un report condiviso di recente online, i Realme Buds Q2s dovrebbero essere lanciati presto in India e sono attualmente in fase di test. Dopo il lancio, la serie Realme Buds Q comprenderà un totale di quattro auricolari Bluetooth, includendo anche i modelli preesistenti Buds Q2, Buds Q2 Neo e Buds Q.

Le informazioni disponibili provengono da Pricebaba che ha chiamato in causa alcune “fonti del settore”. A giudicare dalla denominazione, è ipotizzabile che i prossimi auricolari Bluetooth dell'azienda cinese saranno una versione aggiornata del modello standard Buds Q2.

Realme Buds Q2s: cosa sappiamo al momento

Sulla base di quanto svelato da un precedente report, i Realme Buds Q2s dovrebbero essere disponibili nelle opzioni di colore Night Black, Paper Green e Paper White. Inoltre, potrebbero avere un prezzo di circa 29 euro in Europa. Prezzi simili sarebbero previsti anche in India (sotto i 2.000 rs, per essere precisi).

A parte questo, i dettagli sui Realme Buds Q2 sono piuttosto scarsi. Un lancio è previsto per la fine di questo mese o comunque nelle prime settimane di marzo, ma la società deve ancora confermarlo ufficialmente. In ogni caso, la loro certificazione da parte della BIS ne indica l'imminente presentazione.

Come già affermato, i Realme Buds Q2 saranno molto probabilmente un aggiornamento dei Buds Q2, il che significa che i due modelli avranno in teoria specifiche e design molto simili. I Realme Buds Q2 sono stati lanciati in Cina a dicembre 2021 e sono stati forniti con sistema di cancellazione del rumore ENC (Environmental Noise Cancellation). Quasi certa l'impermeabilità.

Sono promesse 5 ore di durata grazie alla batteria dei soli auricolari, ma potrebbero essere estese a 20 con l'ausilio della custodia di ricarica. Come detto, è molto probabile l'arrivo degli auricolari Bluetooth Realme Buds Q2s anche in Italia ma, ovviamente, è presto per avanzare qualunque tipo di ipotesi e ci affidiamo solo alle anticipazioni divulgate finora.