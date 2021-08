Gli scatti dal vivo di Realme Book spuntano in rete e rivelano quello che sarà il design del dispositivo in tutta la sua bellezza e gloria. Di fatto, sappiamo che il colosso cinese annuncerà il suo primo laptop il 18 agosto in Cina.

Realme Book: cosa sappiamo del primo PC del sub brand di OPPO?

Lo stesso giorno, la società rilascerà Realme Book Slim in India. Non è chiaro se si tratti dello stesso dispositivo; ad oggi, un utente di Weibo (via) ha condiviso un paio di scatti dal vivo del PC portatile nelle varianti blu e argento, mostrando così al mondo il design definitivo del prodotto stesso.

Gli scatti dal vivo del Realme Book mostrano che arriverà con una struttura in alluminio. Il coperchio del dispositivo ha un aspetto molto minimal in quanto presenta solo il semplice logo dell'azienda. La cornice superiore del laptop è dotata di una webcam e un altro logo è visibile sulla cornice inferiore.

Un sensore di impronte digitali si può osservare nell'angolo in alto a destra sopra la tastiera retroilluminata. Sotto di essa c'è un grande trackpad, che probabilmente supporta le gestures. Il bordo destro del dispositivo ha una coppia di porte USB-C e sul dorso sinistro sono disponibili uno slot USB e un jack audio da 3,5 mm.

La parte inferiore del notebook mostra una griglia per la ventilazione. Un marchio “Dare to Leap” può essere visto anche sul lato inferiore.

Oggi, Realme China ha confermato che sfoggerà un display con proporzioni 3:2 che offre una risoluzione 2K di 2160 x 1440 pixel. Il dispositivo funzionerà su base Windows 10 e si prevede che riceverà l'aggiornamento a Windows 11 entro la fine dell'anno.

È probabile che sia alimentato da SoC Intel di undicesima generazione. Si ipotizza una CPU Core i5-1135G7, scheda grafica Xe e 16 GB di RAM DDR4. Il dispositivo può offrire 512 GB di spazio di archiviazione PCIe. Può essere dotato di una batteria da 54 Wh che supporta la ricarica rapida da 65 W.

