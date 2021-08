Il prezzo del primo portatile del sub brand di OPPO, il Realme Book, è appena trapelato in Cina. Il suo costo parte da 4699 Yuan (al cambio sono circa 725 dollari).

Realme Book: prezzo contenuto, nonostante tutto

Realme si sta preparando per il lancio del suo primo laptop in Cina il 18 agosto; nello stesso giorno lancerà anche la variante Slim per il mercato indiano. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato il prezzo di partenza del prossimo PC portatile per la Cina.

Secondo un rapporto di 163, il prezzo del laptop è stato appena individuato in un negozio offline oggi 16 agosto 2021. Lo store stava promuovendo l'arrivo del laptop e dei nuovi gadget di Realme su un banner. Il poster ha rivelato il costo di partenza dei nuovi laptop del produttore di smartphone cinese.

Secondo questo banner promozionale, il Realme Book avrà un prezzo di partenza di 4.699 Yuan o circa 725 dollari USA. Sebbene non sia esattamente un notebook economico, il costo è ancora abbastanza contenuto e notevole considerando le specifiche tecniche di cui disporrà.

Realme China ha recentemente confermato che il laptop sfoggerà un display da 14 pollici con proporzioni 3:2 che offre una risoluzione 2K di 2160 x 1440 pixel. Sotto il cofano, il laptop sarà alimentato dal processore Intel Core i5-1135G7 di 11a generazione abbinato alla grafica integrata Intel Xe e 16 GB di RAM DDR4.

Il dispositivo probabilmente offrirà anche l'archiviazione SSD PCIe e potrebbe supportare anche una ricarica rapida fino a 65 W. Il device è un laptop sottile e leggero e arriva con uno spessore di appena 14,9 mm. Quindi restate connessi per conoscere ulteriori informazioni in merito, poiché tratteremo il lancio dei nuovi notebook.

