Realme Band 2 è appena apparsa all'interno del portale per la certificazione BIS; questo potrebbe significare che la smartband sarà presto lanciata in India.

Realme Band 2: cosa sappiamo?

Si prevede che Realme aggiornerà presto la sua gamma di fitness tracker con il lancio della futura Realme Band 2. Grazie ai rendering trapelati, il wearable è stato precedentemente avvistato in tutta la sua bellezza. Ora, è apparso sul Bureau of Indian Standards (BIS) suggerendo un lancio anticipato prima del previsto.

Secondo la certificazione BIS (individuate per la prima volta dall'informatore Mukul Sharma), il wearable porta il numero di modello RMW2010. Sfortunatamente, non c'è molto da sapere dall'elenco; possiamo solo essere ansiosi di vederlo in commercio.

Oltre a questo, sulla certificazione Bluetooth SIG è apparso il Realme Band 2 con lo stesso numero di modello, confermando così parte della sua connettività. Il gadget supporterà l'ultima tecnologia Bluetooth 5.2, il che significa che l'accoppiamento e la connettività sarebbero davvero molto stabili e immediati.

Realme Band 2 receives the Indian BIS certification, Indian launch imminent.#Realme #RealmeBand2 pic.twitter.com/T2XcHqsue2 — Mukul Sharma (@stufflistings) August 13, 2021

I rendering trapelati di recente hanno mostrato il design della smart band. Secondo i rendering, la Realme Band 2 sembra abbastanza simile alla Band 6 di Huawei. Ha un display da 1,4 pollici più grande rispetto allo schermo da 0,96 pollici del suo predecessore Realme Band. Dovrebbe disporre di un pannello LCD.

Le dimensioni del cinturino saranno di 45,9 x 26,6 x 12,1 mm e sembra che avrà un corpo più spesso rispetto all'originale . Inoltre, questo prodotto dovrebbe essere dotato di più quadranti, diverse modalità sportive e un sensore di frequenza cardiaca.

Con più certificazioni in arrivo, possiamo aspettarci che il wearable venga presto rilasciato in commercio. Potrebbe essere commercializzato in India prima di dirigersi verso altri mercati.

