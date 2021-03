Secondo quanto si apprende, Realme sta per annunciare uno smartphone avente numero di modello RMX3116 avente un elemento molto particolare: questo potrebbe essere il primo smartphone con display curvo del marchio. A suggerirci ciò, è l’ente cinese TENAA.

Realme GT Neo: sarà lui il misterioso device?

Il produttore cinese sub-brand di OPPO ha appena lanciato Realme GT come il primo smartphone di fascia alta del 2021. Nel prossimo futuro, la società svelerà la serie “Realme 8”. Dopodiché, ci aspettiamo che il marchio annunci il GT Neo che aveva anticipato alcuni giorni fa. Questo dispositivo ora sembra essere stato elencato sul portale di TENAA con immagini e alcune specifiche.

Innanzitutto, questo prodotto avrà un display curvo. Quindi, l’imminente Realme RMX3116 potrebbe essere il primo device dell’azienda a disporre di un pannello curvo su ambo i lati. Inoltre, sul posteriore sarà presente la solita scritta “DARE TO LEAP“. Non mancherà una configurazione composta da tre fotocamere allineate verticalmente e disposte in un modulo di forma rettangolare.

Le immagini mostrano il portatile con un tasto di accensione posto sul frame laterale, mentre su quello sinistro ci sono quelli per il bilanciamento del volume. Per quanto riguarda le specifiche, l’elenco specifica che il gadget avrà un display da 6,55 pollici, la doppia batteria da 2.200 mAh (ciascuna) e Android 11 con skin Realme UI 2.0. Infine, misurerà 159,9 x 73,4 x 7,8 mm di dimensioni.

Secondo un utente Weibo chiamato WHYLAB, questo dispositivo avrà uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W. Allo stesso modo, Digital Chat Station afferma che questo telefono godrà di un’unità con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD +), un singolo foro nell’angolo in alto a sinistra e un sensore di impronte digitali under-display. Infine, sotto la scocca dovrebbe essere alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200, come confermato dalla società stessa.

