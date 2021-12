Realme 9i: ecco tutto quello che c'è da sapere

In queste ore sono emersi i dettagli relativi al nuovo midrange Realme 9i; ora conosciamo le informazioni sul display e sulla fotocamera prima del presunto lancio previsto per gennaio 2022.

Realme 9i: le sue specifiche tecniche

Si dice che il sub brand di OPPO annuncerà a livello globale lo smartphone Realme 9i nel gennaio 2022. La scorsa settimana, la pubblicazione ThePixel.vn ha condiviso il rendering del concept basato sul suddetto terminale. Oggi, la stessa pubblicazione ha condiviso le specifiche chiave del device.

La pubblicazione vietnamita ha affermato di aver appreso dalle sua fonte che Realme 9i sarà alimentato dallo Snapdragon 680, un chip a 6 nm che supporta la connettività 4G LTE. Per chi non lo sapesse, questo è un nuovo chipset che è stato presentato insieme allo Snapdragon 480+, al Snapdragon 695 e al Snapdragon 778G+.

Confirmed realme 9i specs, 100% correct:

Snapdragon 680 4G

50MP main cam

LCD Full HD+ 90Hz display

Source: https://t.co/mJ0hQgofGH

Il tipster Chun ha affermato che il device disporrà di un pannello LCD che offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha aggiunto che Realme 9i sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 50 megapixel. I rendering suggeriscono che il design dello smartphone sarà ispirato a quello del telefono di punta Realme GT Neo2.

I render hanno anche mostrato che sfoggerà un display perforato sulla parte anteriore. Il suo guscio posteriore sarà caratterizzato da un'unità a tripla lente. Dovrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale per motivi di sicurezza.

Si dice che la gamma Realme 9 presenterà quattro modelli: la versione vanilla, il 9i, il 9 Pro e il 9 Pro+. È probabile che l'azienda organizzi eventi di lancio a gennaio e febbraio per annunciare i suddetti dispositivi.

Nelle notizie correlate, il produttore cinese annuncerà questo mese il Realme GT 2 Pro con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Dovrebbe offrire specifiche come un display OLED FHD + 120Hz da 6,51 pollici, fotocamere triple da 50 megapixel abilitate per OIS e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida UltraDart da 125 W.

