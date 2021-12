Realme 9i: ecco come sarà il suo design (CONCEPT)

Il design ufficiale di Realme 9i svelato attraverso dei nuovi concept render; sarà proprio così il nuovo midrange del sub brand di OPPO?

Cosa sappiamo del Realme 9i?

Realme 9i dovrebbe essere lanciato nei mercati globali nel gennaio 2022. Ben prima del lancio, della pubblicazione, ThePixel.vn ha condiviso i rendering del suddetto midrange. Le nuove immagini non sono le immagini ufficiali del telefono, ma si basano sul dispositivo reale.

I render del telefono mostrano che il suo aspetto sarà simile al telefono di punta Realme GT Neo2, che ha debuttato per la prima volta in Cina a settembre. Le immagini del prodotto suggeriscono anche che il suo schermo avrà un ritaglio della fotocamera di forma rotonda nell'angolo in alto a sinistra. La cornice inferiore sembra essere un po' più stretta alle altre cornici.

Il design della configurazione della fotocamera posteriore del Realme 9i sembra essere ispirato a quello del GT Neo2. Ha tre fotocamere e un flash LED. Come altri telefoni del marchio, ha un tasto di accensione a destra e i pulsanti del volume a destra.

L'assenza di uno scanner di impronte digitali fisico suggerisce che potrebbe essere dotato di un fingerprint di impronte digitali sullo schermo. Ciò indica che il telefono potrebbe essere dotato di un pannello OLED. Si consiglia di attendere la comparsa di dettagli concreti per confermare se disporrà di uno schermo OLED o LCD. Per quanto riguarda le specifiche, non ci sono informazioni chiare sul suo hardware.

Si ipotizza che Realme organizzerà due eventi di lancio per annunciare la serie di smartphone di fascia media. Il primo dovrebbe essere organizzato entro la fine di gennaio 2022 e il secondo potrebbe tenersi a febbraio.