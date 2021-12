Realme 9i: un leak svela il design e le specifiche tecniche

Un leak svela il design e le specifiche di Realme 9i, il nuovo medio gamma che abbiamo visto appena qualche giorno fa e che in tutta probabilità verrà presentato durante il Q1 2022.

Se dapprima avevamo solo alcune piccole informazioni circa la scheda tecnica del device, un inedito leak ci offre un quadro più completo sul device e anche sul suo design.

Realme 9i: design e specifiche da vero medio gamma

Atteso assieme ai modelli Realme 9, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, il leak sul design e le specifiche di Realme 9i mettono in luce le similitudini con un altro device dell'azienda: Realme GT Neo2. Frontalmente dovrebbe trovare posto un display leggermente curvo con una fotocamera punch hole nell'angolo superiore sinistro, mentre la capsula auricolare sarebbe nascosta dietro una cornice piuttosto ottimizzata. Inferiormente, oltre alla porta USB Type-C, sono ben visibili la griglia per lo speaker di sistema e il foro per il microfono; lungo il lato destro, invece, individuiamo il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume.

Sul retro, nell'angolo superiore sinistro, l'isola fotografica è inserita in un modulo rettangolare con angolo tondeggianti che ospita tre sensori (64+8+2 MP) e il flash LED. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Realme 9i dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore MediaTek Helio G90T, 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna, una batteria da 5000 mAh e Android 11 con la classica Realme UI.

Nessuna indicazione per il prezzo di vendita, ma ritorneremo sicuramente a parlarne nel corso delle prossime settimane.