Realme 9A si aggiorna: patch di gennaio e molto altro

In queste ore Realme ha avviato il rilascio di un importante aggiornamento software per Realme 9A: il device economico si aggiorna con le patch di sicurezza gennaio e con l'arrivo della MIUI 12.5 Enhanced Edition basata su Android 11.

Realme 9A riceve le patch di sicurezza di gennaio e non solo

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, il device si aggiorna con il firmware 12.5.2.0.RCDMIXM da ben 1,9 GB. Il changelog ufficiale fa riferimento all'arrivo della MIUI 12.5 Enhanced Edition e alle patch di sicurezza relative al mese scorso. Ma c'è di più: come si nota dall'immagine sottostante, la nuova build introduce anche la funzionalità “Atomized memory” per gestire meglio la RAM a disposizione e “Smart balance” per offrire il meglio dell'esperienza utente in base alle specifiche hardware.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI, oppure attendere l'arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

