Realme 9 Pro come se fosse qui: ecco i render ad alta risoluzione

Se nelle scorse ore vi avevamo parlato dell’imminente arrivo della versione global di Realme GT 2 a seguito del suo passaggio da Google Play Console, quest’oggi il sempre affidabile @OnLeaks ha pubblicato un leak contenente alcuni render ad alta risoluzione di Realme 9 Pro. Come sappiamo la serie Realme 9 verrà presentata in India il 18 gennaio con un evento ad-hoc e, come spesso capita, a pochi giorni di distanza leak e indiscrezioni varie svelano i contorni di uno dei device più attesi di inizio 2022.

I render leak di Realme 9 Pro sono accompagnati anche delle specifiche tecniche

Scopriamo che il device è atteso con un pannello AMOLED da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP, sensore di impronte integrato nel display e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il processore è affidato al Qualcomm Snapdragon 695, processore 5G di nuova generazione molto popolare in questa fascia, accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1. Sul retro, come avevamo visto in un precedente leak, la fotocamera è costituita da un sensore principale da 64 MP con flash LED, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Piuttosto completa la connettività con supporto 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, mentre per quanto riguarda l’autonomia è prevista una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Non è ancora chiaro se il device monterà Android 11, ma è altamente probabile considerando che il device riceverà la Realme UI 3.0 con Android 12 durante il mese di febbraio secondo la roadmap ufficiale.