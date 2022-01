Realme 9 Pro/9 Pro+: ecco quando arriveranno in Europa

Mentre Realme si prepara al lancio della serie Realme GT 2 per domani 4 gennaio, il colosso cinese che ha appena raggiungo un importante record mondiale per quanto riguarda le vendite degli smartphone 5G ha in programma il lancio di Realme 9 Pro e 9 Pro+ in Europa per il mese di febbraio. La notizia è stata pubblicata poche ore fa grazie a un inedito leak annunciato dal famoso leaker Mukul Sharma che, secondo le sue fonti, indica i due device già in possesso delle certificazioni necessarie per la vendita dei device nel Vecchio Continente.

Il lancio di Realme 9 Pro/9 Pro+ in Europa è atteso durante il mese di febbraio

Secondo Sharma, entrambi gli smartphone sarebbero compatibili con la connettività 5G e potenzialmente muniti dei processori MediaTek Dimensity 810 e/o MediaTek Dimensity 920; in entrambi i casi si tratterebbe di smartphone di fascia media. Le ultime informazioni circa le probabili specifiche tecniche di Realme 9 Pro+ parlano di un device munito di un display da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+, processore MediaTek Dimensity 810, fotocamera principale con quattro sensori (50+13+8+2 MP) e un sensore frontale per le foto selfie da 16 MP. Inoltre, è probabile la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e Android 11 con la Realme UI.

È probabile che torneremo a occuparci dei nuovi device già nel corso dei prossimi giorni, quando con tutta probabilità ulteriori leak ci sveleranno ulteriori informazioni sugli smartphone di fascia media.