Realme 9 Pro 5G si mostra dal vivo: cosa ne pensate del design?

Dopo aver visto il confronto delle specifiche (rumor) tra Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, i nuovi smartphone di fascia media del colosso cinese in arrivo in Europa in questo mese con un design “camaleontico”, continuano a essere pubblicate in rete alcune foto che ritraggono Realme 9 Pro dal vivo.

L'ennesima foto dal vivo mostra il retro di Realme 9 Pro

In questo caso possiamo notare come il protagonista dei due scatti sia il retro del device e l'iconica lavorazione che conferisce al terminale la possibilità di virare il colore dal blu al rosso se colpito dalla luce solare, per poi tornare al blu quando riparato dai raggi UV.

Realme 9 Pro dovrebbe montare un display LCD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, un sensore principale da 64 MP e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0. Nelle ultime settimane ci siamo più spesso occupati della nuova serie numerica di Realme anche per via dell'implementazione del sensore per il battito cardiaco e la presenza di una fotocamera da paura sul modello Realme 9 Pro+.

Realme 9 Pro series è attesa al lancio il prossimo 16 febbraio con tutte le caratteristiche giuste per stravolgere completamente la fascia media del mercato: cosa ve ne pare dei device?