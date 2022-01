Realme 9 Pro svelato da un leak: sarà un battery phone?

Nel corso delle prossime settimane saranno ufficialmente presentati gli smartphone Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+, Realme 9A e Realme 9i, ma in queste ore la certificazione TUV ci svela la capacità della batteria del modello Realme 9 Pro. Secondo le informazioni scovate all'interno del database TUV, infatti, apprendiamo che il modello RMX3472 monterà una batteria da 4880 mAh che, secondo i valori standard del mercato, corrisponderebbe a un modulo da 5000 mAh.

La certificazione TUV svela la batteria di Realme 9 Pro

Realme sta vivendo una stagione di incredibile successo: dopo aver raggiunto il record di 60 milioni di smartphone venduti nel 2021, l'azienda ha confermato l'intenzione di portare la serie Realme GT 2 anche in Europa (e quindi in Italia). La certificazione TUV sul modello Realme 9 Pro si aggiunge alla lista dei rumor che vede il device munito del processore MediaTek Dimensity 810, mentre per quanto riguarda la variante Realme 9 Pro+ si presume sarà costituita da una fotocamera frontale da 16 MP, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP e supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Sebbene non si abbiano ancora informazioni ufficiali circa la data di lancio della serie Realme 9, secondo alcuni leaker è molto probabile che la compagnia terrà un evento il prossimo mese di febbraio. È molto probabile che in questo lasso di tempo torneremo a occuparci dei device a seguito della pubblicazione di nuove indiscrezioni.